القبض على خمسة ارهابيين بارزين وضبط كدس للعتاد بثلاث محافظات

2022/04/23 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني ==============وكالة الاستخبارات: بعمليات منفصلة تلقي القبض على خمسة ارهابيين بارزين وتضبط كدس للعتاد بثلاث محافظات==================تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية لمتابعة العناصر الارهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم ، فقد تمكنت مفارز الوكالة العاملة في محافظات بغداد و نينوى و كركوك من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي اثنان منهم عملا بمايسمى( ديوان الجند لواء سلمان العباسي) ضمن محافظة كركوك ، فيما عمل الاثنين الاخرين بمايسمى قاطع نينوى، اما الارهابي الخامس والمكنى ابو ابراهيم عمل بمايسمى ولاية الفرات في محافظة بغداد. وقد جرى تدوين أقوالهم ابتدائيًا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.وعلى صعيد متصل تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط كدس للعتاد في قضاء الطارمية من خلال متابعة خط سير عناصر عصابات داعش الارهابي احتوى مقذوفي نمساوي و (٤٨٦) قداحة وسيلة تفجير العبوات و(٢٠٠٠) اطلاقة مدفونة تحت الارض في براميل بلاستيكية .حيث تم رفع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي المرافق دون حادث يذكر.==============٢٣ نيسان ٢٠٢٢

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