اول مرجع ديني يحدد موعد عيد الفطر

2022/04/23 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد حدد مكتب المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله، اليوم السبت، موعد عيد الفطر.

وقال مكتب فضل الله في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "يوم الإثنين الواقع فيه 2 أيّار 2022، هو أوّل أيّام عيد الفطر".

وأضاف ان "التحديد جاء بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته في العديد من مناطق العالم".

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