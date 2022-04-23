2022/04/23 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وصف تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، موسمه الأول مع البلوجرانا بـ"روايات الخيال العلمي والرعب".

وأضاف أن هذا الموسم تخللته "أوقات من كل نوع وشكل"، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة رايو فايكانو، المقررة غدا الأحد في الليجا.

وأوضح "من الخيال العلمي مثل الفوز 0-4 بملعب سانتياجو برنابيو، إلى المواقف المرعبة مثل الغيابات بسبب وباء كوفيد والإصابات، والتواجد في المركز التاسع بالجدول"، معتبرا أنه ينبغي "التأني" عند دراسة وضع الفريق.

وقال "نحن في مرحلة ما بعد ميسي، وهي صعبة بالفعل، لذا ينبغي أن نتحلى بالصبر..



كنت أود التتويج بألقاب، لكن يجب أن ندعم صفوفنا ونتعامل بهدوء وروية"، مذكرا بأنه يتحدث منذ فترة عن مرحلة ما بعد ميسي.

واعترف المدرب بأهمية لقاء رايو، نظرا لأن الفوز به يقرب الفريق الكتالوني من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأقر تشافي بتراجع مستوى لاعبيه بعض الشيء، وتابع "لذا يجب أن نستعيد الروح القتالية، وننهي الموسم في مركز متقدم قدر الإمكان".

واعتبر أن مواجهة فايكانو "فرصة ذهبية" لاكتساب الثقة، وتأمين وصافة الليجا، رغم صعوبة الفوز على "منافس قوي بقيادة مدرب جريء" مثل أندوني إراولا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي: رباعية الكلاسيكو خيال علمي.. وعشنا فيلم رعب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي: رباعية الكلاسيكو خيال علمي.. وعشنا فيلم رعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).