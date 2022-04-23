التخطيط: فئة معينة من الموظفين لن تتسلم رواتبها اعتباراً من تموز

2022/04/23 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، ارتفاع عدد الموظفين المدخلة بياناتهم ضمن مشروع الرقم الوظيفي لأكثر من 3 ملايين، وفيما أكدت الشروع بتطبيقه وتوزيع الرواتب بموجبه اعتباراً من تموز المقبل، أشارت إلى أن فئة معينة منهم ستتوقف رواتبهم.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع الرقم الوظيفي سيحد من الموظفين الوهميين وازدواجية الرواتب"، مبينا أن "وزارة التخطيط تواصل العمل بمشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة العراقية وأدخلنا حتى الان 3 ملايين و86 الف موظف ضمن المنصة".

وأكد الهنداوي أن "العمل مستمر لانجاز كامل العدد في المنصة قبل شهر تموز المقبل، لأنه اعتبارا من هذا الشهر سيتم ربط الرواتب بهذه المنصة"، لافتا الى أن "الموظفين الذين لا توجد لديهم بيانات فيها ستتوقف رواتبهم لحين استكمالها".

وأضاف، أن "مشروع الرقم الوظيفي سيربط المنصة بالبطاقة الموحدة للاستفادة من البيانات البايومترية للموظفين"، مشيرا الى أنه "لايزال هناك اكثر من 500 ألف موظف في الدولة العراقية لم يحصلوا على البطاقة الموحدة وهناك تنسيق عال بين وزارة التخطيط والداخلية لمنح تسهيلات خاصة للموظفين غير الحاصلين عليها".

وأضاف، أن "اكمال البطاقة الوطنية لهذا العدد الموظفين سيسمح بإكمال منصة الرقم الوظيفي بايومتريا وهذا يعطي قاعدة بيانات مهمة جدا للموظفين ويخدم التنمية بشكل كبير".

وفي وقت سابق، أكد الهنداوي أن "الرقم الوظيفي يمثل أهمية كبيرة لمعالجة الكثير من المشاكل في الجسد الوظيفي، كما أنه سيعطي صورة واضحة للحكومة لرسم سياسات مستقبلية ومعرفة حجم الانفاقات المالية على مستوى الاعوام المقبلة وطبيعة معرفة الاختصاصات والخبرات الموجودة في مؤسسات الدولة".

وتابع، أنه "سيتم ربط المشروع بموضوع صرف الرواتب أي أنه بعد اكتمال منصة الرقم الوظيفي سيكون اطلاق الرواتب من خلال هذه المنصة، حيث تقوم وزارة المالية باشعار المؤسسات باطلاق الرواتب عبرها".

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