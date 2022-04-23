العمل تعلن موعد اطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر آيار

2022/04/23 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سالار عبد الستار، اليوم السبت، موعد اطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر ايار.واكدت رئيس هيئة الحماية هدى سجاد، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “يوم الخميس المقبل والموافق ٢٠٢٢/٤/٢٨ سيكون موعدا لاطلاق مبلغ الاعانة الاجتماعية لشهر آيار”.واضافت ان “تقديم الموعد جاء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد […]

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