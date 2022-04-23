مغترب جديد جاهز لتمثيل المنتخبات الوطنية

2022/04/23 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن جاهزية مغترب جديد لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.وقال المنسقُ الإداري للاعبين المغتربين زيد الزيدي لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد أكمل إصدار جميع الاوراق الرسمية الخاصة بمهاجم نادي هلسنبورغ السويدي العراقي المغترب أمين الحماوي”.وأوضح أن “اللاعب بات جاهزاً بشكل رسمي لتمثيل المنتخبات العراقية حيث سيتم دعوته […]

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