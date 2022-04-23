روسيا تعلن تدمير مخزن كبير لأسلحة تسلمتها أوكرانيا من الولايات المتحدة ودول أوروبية

2022/04/23 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه استهدف "بصواريخ بالغة الدقة" مخزنا كبيرا قرب أوديسا في جنوب أوكرانيا يحوي أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

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