خطورته بالغة.. احذر من تجاوز الحد المسموح يوميا من تناول السكر!

2022/04/23 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشر 5 أعراض تخبرك بتجاوز الحد اليومي المسموح من السكر.

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