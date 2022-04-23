المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....26 - محمد الحنفي

2022/04/23 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....17إننا، ونحن نتتبع الأسئلة، التي طرحناها، انطلاقا من السؤال الأساس:هل يمكن أن تكشف الممارسة عن طبيعة النظرية؟نجد أنفسنا، أمام سلسلة من الأسئلة، التي تجعلنا نضع الموضوع، في مقابل الغموض، وأن نضع الغموض، في مقابل الوضوح، وأن الوضوح، لا يتحدد إلا بالنظرية، وأن النظرية الواضخة، لا تنتج إلا ممارسة واضحة، وأن النظرية الغامضة، لا تنتج إلا ممارسة غامضة، من م ......





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