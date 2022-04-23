بيان من حركة امتداد حول تسويف اقالة محافظ بابل: لن نتراجع عن فضح رؤوس الفاسدين

2022/04/23 | 21:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت حركة امتداد، اليوم السبت، من تسويف اقالة محافظ بابل، مشددة على فضح رؤوس الفساد والفاسدين.وذكرت الحركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “في الوقت الذي طالبت فيه أهالي بابل وجماهيرها الغاضبة بإقالة المحافظ حسن منديل وإستمرت المطالبات لأكثر من سنة وصدحت حناجر شباب بابل وهي تجوب شوارع المدينة المتهالكة بسبب […]

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