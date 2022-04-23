اندلاع حريق كبير في خزان للوقودفي السليمانية

2022/04/23 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

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اندلاع حريق كبير في خزان للوقود بمنطقة تانجرو في محافظة السليمانية وفرق الاطفاء تحاول السيطرة على الحريق

منذ 11 دقيقة

اندلاع حريق كبير في خزان للوقود بمنطقة تانجرو في محافظة السليمانية وفرق الاطفاء تحاول السيطرة على الحريق

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