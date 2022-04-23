تربية كركوك تفتح تحقيقاً في حادثة اعتداء ضابط على إحدى المدارس

2022/04/23 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام تربية كركوك يوجه بفتح تحقيق بحادث الاعتداء على مدرسة المصطفى من قبل ضابط شرطة وجه مدير عام تربية كركوك الأستاذ عبد علي حسين طعمة ،، فتح تحقيق عاجل بحادث الاعتداء على مدرسة المصطفى في قرية لزاكة قضاء الحويجة تم هذا اليوم الاعتداء على ادارة مدرسة المصطفى من قبل أحد أولياء الأمور مستغلاً نفوذه […]

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