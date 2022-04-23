رداً على مانشرته بغداد اليوم.. بيان لتربية كركوك بعد تهديد واعتداء ضابط على مدرسة

2022/04/23 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير عام تربية كركوك يوجه بفتح تحقيق بحادث الاعتداء على مدرسة المصطفى من قبل ضابط شرطة

وجه مدير عام تربية كركوك الأستاذ عبد علي حسين طعمة ،، فتح تحقيق عاجل بحادث الاعتداء على مدرسة المصطفى في قرية لزاكة قضاء الحويجة

تم هذا اليوم الاعتداء على ادارة مدرسة المصطفى من قبل أحد أولياء الأمور مستغلاً نفوذه و وظيفته في سلك الشرطة برتبة مقدم،

وأكد مدير عام تربية كركوك استنكاره الشديد لما حدث مؤكداً بالوقوف على حيثيات الحادث ورفض الاعتداء على الكوادر التربوية والتعليمية في مديرية تربية كركوك.

#إعلام مديرية تربية كركوك

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