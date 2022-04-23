2022/04/23 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزاملي يعقد اجتماعاً يوم غد مع وزير الخارجية لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:10

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يعقد اجتماعاً يوم غد مع وزير الخارجية لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يعقد اجتماعاً يوم غد مع وزير الخارجية لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).