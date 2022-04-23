2022/04/23 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أمطار مصحوبة بزوابع رعدية بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، تأثر الطقس بمنخفضين جويين قادمين من تركيا والبحر الأحمر ،يتسببان بتساقط امطار مصحوبة بزوابع رعدية ابتداءً من اليوم الأحد.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاحد سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما […]

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