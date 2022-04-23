2022/04/23 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقوع حادث سير وسط تقاطع كلية الفنون بغداد – الزمان ادى تصادم مركبتين ودراجة نارية وسط تقاطع كلية الفنون الجميلة بالوزيرية مساء اول أمس الى تحطم احداها دون اصابات بشرية.وكان سائق حافلة صغيرة كيا قد اخترق وسط التقاطع دون انتباه تقدم المركبات في السرب الايمن، ما أدى الى اصطدامه بسيارة صالون بيضاء، وبالتالي استهداف […]

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