2022/04/23 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض هسه وطسه – جليل وادي من أكثر الكلمات التي تزعجني وتشعرني بالقرف الكلمة العامية ( هسه ) التي تتردد العديد من المرات في اليوم الواحد من على فضائية ( MBC عراق ) والتي يراد بها معنى ( الآن ) ، ولا أدري ما الذي يعجبهم في هذه الكلمة ، مع ان كلمة ( […]

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