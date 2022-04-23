توب 5: لغة جسد بوتين تثير تكهنات.. وأوروبا تبحث عقوبات جديدة ضد روسيا

2022/04/23 | 21:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الروسي باجتماع مع وزير دفاعه علامات وصفوها بتوتر للرئيس الروسي، إلى مناقشات الدول الأوروبية بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، ومنها إلى قائمة فوربس لأغنى المليارديرات في العالم حيث تصدرت القائمة 92 مواطنًا أمريكيًا ولدوا في الخارج… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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