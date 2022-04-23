مجلس النواب بصدد احتضان اجتماع “موسع” مع وزير الخارجية.. هذه التفاصيل

2022/04/23 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للنشر الفوري : ٢٣/ ٤ / ٢٠٢٢ الحدث : برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حاكم الزاملي سيعقد اجتماعاً تداولياً موسعاً مع وزير الخارجية السيد فؤاد حسين والسيد نزار الخير الله الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية، وذلك بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية النيابية مشفوعاً بتواقيع اكثر من ( ٥٠ ) نائبا لمناقشة الاعتداءات التركية […]

ظهرت المقالة مجلس النواب بصدد احتضان اجتماع “موسع” مع وزير الخارجية..



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