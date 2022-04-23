زيلينسكي: وزير الخارجية الأميركي يزور كييف الأحد

2022/04/23 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيزور كييف، الأحد، وذلك بعد شهرين تماما من بدء الغزو الروسي.

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