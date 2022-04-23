2022/04/23 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت ايضا من ضبط كدس للعتاد في قضاء الطارمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات امنية تنتهي بالقبض على 5 إرهابيين بارزين بثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات امنية تنتهي بالقبض على 5 إرهابيين بارزين بثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).