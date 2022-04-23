2022/04/23 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تحذّر من مغبة الإتسداد وتأخر تشكيل الحكومة العراقية أجواء إيجابية تسود مباحثات الرياض وطهران في بغداد تمهّد لإنفراجة بغداد – قصي منذر استأنفت السعودية وإيران ،مباحثاتهما في بغداد بعد توقف أشهر، ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات بينهما عقب قطيعة دامت اعوام.وقطعت العلاقات بين القوتين النافذتين في منطقة الخليج منذ مطلع 2016? الا أن […]

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