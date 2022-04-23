2022/04/23 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تدعو إلى إستلهام وقفة الحق في نصرة المظلومين أكثر من أربعة ملايين زائر يحيون إستشهاد الإمام علي بالنجف بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري أكد محافظ النجف ماجد الوائلي، أن 4.5 مليون زائر شاركوا بأحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام .وقال الوائلي في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس […]

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