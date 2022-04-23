2022/04/23 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتفقّد عوائل الرطبة ويشرف على ملاحقة فلول داعش الرمادي – الزمان تفقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منازل المواطنين في قضاء الرطبة عقب اشرافه على عملية امنية واسعة اطلق عليها الارادة الصلبة لملاحقة ما تبقى من فلول داعش بالمحافظة .وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي زار مقر الفرقة الخامسة في الرطبة ،واستمع إلى عرض […]

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