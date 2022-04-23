حرب مُستمرة من 1917 إلى 2022 - الطاهر المعز

2022/04/23 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز خاضت الدول الغربية ، وخاصة إنغلترا وفرنسا، بين سنتَيْ 1918 و 1922، حربًا ضد الثورة البلشفية في روسيا، فاستخدمت الجيوش الأوروبية أراضي أوكرانيا بينما استخدم الجيش الأمريكي أراضي سيبيريا، لمحاصرة روسيا ومهاجمتها.مولت المصارف الأمريكية، خلال فترة ما بَيْن الحَرْبَيْن العالمِيّتَيْن، التنمية الصناعية (بما في ذلك الصناعة العسكرية) لألمانيا النازية، وعندما بدأت هزيمة ألمانيا النازية في ستالينغراد، ب ......





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