الحشد الشعبي يصد تعرضا داعشيا في جرف النصر

2022/04/23 | 21:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” في جرف النصر تصدت قوة من قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي، السبت، لتعرض شنه فلول “داعش” الارهابي في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل.وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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