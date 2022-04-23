زيلينسكي يحذر روسيا من قتل محاصري ماريوبول وتنظيم استفتاءات

2022/04/23 | 21:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه إذا قتلت القوات الروسية الأوكرانيين في مدينة ماريوبول المحاصرة، وإذا نظمت روسيا استفتاءات "زائفة" في الأراضي المحتلة، فإن أوكرانيا ستوقف المفاوضات مع الجانب الروسي.

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