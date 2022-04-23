الحشد يعلن التصدي لـ'تعرض داعشي' في جرف النصر

2022/04/23 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن التصدي لـ"تعرض داعشي" في جرف النصر شمال محافظة بابل.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي تصدت ، السبت، لتعرض شنه فلول داعش الارهابي في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل".ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول "سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

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