احصائية رسمية بالمناطق المُطهرة من الالغام

2022/04/23 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة.

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