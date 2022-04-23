لهجة “شديدة” من هادي العامري لـ “قادة المنصات”: اجعلوا من هؤلاء الخونة درساً قاسياً

2022/04/23 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان === نستغرب أشد الاستغراب من عودة قادة المنصات التي مهدت بشكل كبير إلى تمكين داعش من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال ، عادوا وكأن لم يحدث أي شى فلا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون […]

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