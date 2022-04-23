حوار جاكلين سلام مع المخرج العراقي صائب غازي حول الإعلام ورسالة الفن وكندا... - جاكلين سلام

2022/04/23 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاكلين_سلام العمل والإخراج ما بين الفضائيات العربية في الشرق والأفلام الوثائقية من كنداأجرت الحوار جاكلين سلام، من تورنتو /كندا، ربيع 2022 مقدمة : نعود إلى سلسلة الحوارات التي بدأتها منذ فترة بغاية تسليط الضوء على أهمية العمل الفني والإبداعي في سيرورة المجتمعات وتقدمها.



انطلق في هذا الحوار مع تجربة مهمة وغنية وطويلة في الإعلام سواء في الشرق، أو في كندا.



أركز على هذه التجربة بالتحديد لأن الاستمرار ......





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