قتلى وجرحى في اشتباكات “قبلية” غربي السودان

2022/04/23 | 22:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل 8 أشخاص وأصيب 16 آخرين خلال اشتباكات قبلية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور غربي السودان.وقال منسق شؤون النازحين بدافور آدم رحال، في تصريح صحفي السبت، إن الاشتباكات اندلعت، أمس الجمعة، بين المساليت ذوي الجذور الأفريقية، قبائل عربية.وأشار إلى أن الأحداث اندلعت إثر قيام مسلحين بقتل اثنين من منسوبي القبائل […]

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