عمليات سومر تقول إن أغلب النزاعات العشائرية هي بسبب

2022/04/23 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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في برنامج واجب الصراحة:

قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية: القوات الأمنية أبطلت الفتنة في الشطرة

- هناك أسلحة ثقيلة لدى العشائر وغير العشائر

- صادرنا أسلحة متوسطة من العشائر في ذي قار

- نعاني كثيراً من الذين يدعون "المشيخة"

- بعض النزاعات العشائرية تحدث بسبب "لايك" على الفيسبوك

- النزاعات العشائرية أصبحت تثقل كاهل القوات الأمنية

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