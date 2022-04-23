العامري ينتقد عودة قادة المنصات الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين

2022/04/23 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنتقد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، عودة قادة المنصات الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين.

وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستغرب أشد الاستغراب من عودة قادة المنصات التي مهدت بشكل كبير إلى تمكين داعش من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "عادوا وكأنه لم يحدث أي شى فلا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن هؤلاء المجرمين الذين كانو سبباً في شهادة الآلاف من الشباب العراقي العزيز لذا نهيب بالقضاء العراقي الشجاع اتخاذ قراره المناسب وتجريم هؤلاء الخونة".

وأكد أن "ذلك حتى يكونوا درساً قاسيا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن".

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