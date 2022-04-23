بعد حالات الحمى النزفية.. هذه اجراءات صحة ذي قار

2022/04/23 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن اهم الاجراءات التي اتخذتها بعد تسجيل عدد من حالات الاصابة بالحمى النزفية.

وقال مدير عام صحة المحافظة جعفر العبودي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "خلال الاشهر الاولى من هذا العام سجلنا مايقارب 20 اصابة بالحمى النزفية، وأن هذه الاصابات توزعت في مناطق شمال الناصرية".

وأوضح أن "فرق قطاع الرعاية الصحية الاولية في قضاء قلعة سكر باشرت بفحص المشتبه بهم وتوجيه الاهالي بضرورة مراجعة المؤسسة الصحية لغرض اجراء الفحوصات المختبرية اللازمة فضلا عن اعطاء العلاجات اللازمة".

وبين أن "الاجراءت التي اتخذت تهدف الى محاصرة بؤرة المرض والسيطرة عليها".

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