قائد عمليات سومر: القوات الأمنية أفشلت الفتنة في الشطرة

2022/04/23 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، أن القوات الأمنية تمكنت من إبطال الفتنة في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.وقال الفريق الركن حربية لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القوات الامنية قامت بإبطال الفتنة في قضاء الشطرة"، لافتا الى ان "واجب القوات الامنية حصر السلاح بيد الدولة".وأضاف، أن "النزاعات العشائرية أصبحت تثقل كاهل القوات الأمنية"، مؤكدا أن "البعض أصبح يرتدي "العكال" من اجل الارتزاق والابتزاز".وتابع: "صادرنا أسلحة متوسطة من العشائر في ذي قار"، مبينا أن "هناك أسلحة ثقيلة لدى العشائر وغير العشائر".ومضى بالقول: "نعاني كثيرا من الذين يدعون "المشيخة""، مشيرا الى ان "بعض النزاعات العشائرية تحدث بسبب "لايك" على الفيسبوك".

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