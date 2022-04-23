الرئيس الأوكراني: وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة سيزوران كييف الأحد

2022/04/23 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن سيزوران العاصمة الأوكرانية كييف غدًا.

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