موقف مُقلق للصقور قبل الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال

2022/04/23 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بات موقف فريق القوة الجوية، في وضع مقلق بعد نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.ويقف فريق الصقور في وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.ويعد رصيد نقاط القوة الجوية هو الأقل من بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأربع الاخرى.وفيما يلي ترتيب أصحاب المركز الثاني في المجموعات […]

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