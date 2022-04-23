زيلينسكي يندد بقرار غوتيريش

2022/04/23 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في مؤتمر صحافي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية "من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ثم إلى أوكرانيا"، معربا عن أسفه "للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب".

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