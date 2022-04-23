2022/04/23 | 22:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأتت هذه المركبة بطول 4 أمتار و44 سنتيمترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوزوكي تزيح الستار عن سيارة عائلية متطورة وأنيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوزوكي تزيح الستار عن سيارة عائلية متطورة وأنيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).