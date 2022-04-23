باحثون: 4 أعراض قد تشير للإصابة بالسرطان

2022/04/23 | 22:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة نشرت في مجلة PLOS ONE العلمية في مارس 2022، أن أربعة أعراض قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان.ويشير بعض الخبراء إلى أن التعب الشديد والسعال أحد علامات الإصابة بالسرطان.ووفقا للدراسة هناك العديد من الأحاسيس الجسدية التي غالبا ما تكون غير محددة، ولا يسهل فهمها وفي كثير من الأحيان، لم […]

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