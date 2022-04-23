شاهد بالفيديو.. أمهاتنا يتممن مناسك العمرة ويتوجهن بالدعاء إلى الله لأن يحفظ العراق و العراقيين

2022/04/23 | 22:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Me-BtSXM9Lo

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