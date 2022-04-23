حربية يضع النقاط على الحروف ويكشف خفايا “الانفلات الأمني” جنوبي العراق

2022/04/23 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد قائد عمليات سومر وشرطة ذي قار الفريق الركن سعد حربية اليوم السبت، أن نزع السلاح بحاجة إلى قرار حكومي، فيما لفت إلى أن النزاعات العشائرية باتت تثقل كاهل الأجهزة الأمنية.وقال حربية في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز” إن “النزاعات العشائرية ليست وليدة اليوم وهناك من يحتكم للعشائر بدلاً من القوات الأمنية”، مضيفاً […]

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