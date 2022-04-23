مصدر لـ “ايرث نيوز” يكشف عائدية العجلة التي أحدثت ضجة في منصات التواصل

2022/04/23 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر أمني اليوم السبت، عائدية العجلة التي تسببت بدهس “طفل” شرقي العاصمة بغداد، ما أدى إلى احداث ضجة في منصات التواصل الاجتماعي.وقال المصدر في تصريح لـ “ايرث نيوز” إن “العجلة التي قامت بدهس طفل ضمن إحدى مناطق بغداد تعود إلى الوقف الشيعي، وليس كما روج بأنها تعود لوكالة الاستخبارات”.وأكد أن […]

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