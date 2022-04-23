2022/04/23 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع الخبير في الشأن السياسي العراقي احسان الشمري، اليوم السبت، وجود سيناريوهات متعددة لما بعد مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاطار التنسيقي، والتي تنتهي بعد عيد الفطر.

وقال الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك عدة سيناريوهات لما بعد مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المقدمة الى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، التي تنتهي في السابع من الشهر المقبل".

وأضاف انه "في حال لم يتم الاتفاق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي لعقد جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية والاتفاق على مرشح لرئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة ، توقعات ان يمضي الصدر بأحد السيناريوهات، اولها ان يعلن بعد يوم 7 ايار المقبل المعارضة البرلمانية ، في حال تفكك التحالف الثلاثي لينأى بنفسه عن الحكومة المقبلة"، مشيرا الى انه "يرى انها لن تحظى بالمقبولية لدى الشعب العراقي اذا ما شكلت من الاحزاب التقليدية ، وكان هناك تقاسم في المناصب الوزارية بينهم ".

وبين ان "السيناريو الثاني هو ان يقدم الصدر عن طريق الكتلة الصدرية طلبا الى رئاسة البرلمان بحل مجلس النواب، وهذا الطلب سيواجه بالرفض من اغلب الكتل السياسية ولن تصوت لهذا المشروع، وبالتالي قد تضطر الكتلة الصدرية الى السيناريو الثالث، وهو الذهاب الى المحكمة الاتحادية من اجل اصدار قرار بحل مجلس النواب ".

وافاد الشمري ان "السناريو الرابع ان يكون هناك توافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، على ان لا يكون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مسؤولا عن الحكومة المقبلة بشكل كامل، وهذا الامر به محاذير أيضا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا بعد مهلة الصدر.. أربعة سيناريوهات قد تمضي بها الكتلة الصدرية لحل الأزمة السياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا بعد مهلة الصدر.. أربعة سيناريوهات قد تمضي بها الكتلة الصدرية لحل الأزمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).