2022/04/23 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدرت حكومة المثنى المحلية، اليوم السبت توضيحا بشأن مستشفى النسائية والأطفال في قضاء الخضر.وكشفت الحكومة المحلية مصدر التمويل في انشاء المشروع فضلا عن كلفته ومحتوياته، وفيما يلي نص التوصيح: أولاً: المستشفى ممول من مبالغ المنافع الاجتماعية المخصصة للمحافظة من الرقعة النفطية العاشرة، وجهة الإحالة والتعاقد هي وزارة النفط حصراً.ثانياً : […]

ظهرت المقالة بعد إثارة القضية من “إيرث نيوز”..



توضيح رسمي حول مستشفى النسائية والأطفال في المثنى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إثارة القضية من “إيرث نيوز”.. توضيح رسمي حول مستشفى النسائية والأطفال في المثنى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إثارة القضية من “إيرث نيوز”.. توضيح رسمي حول مستشفى النسائية والأطفال في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).