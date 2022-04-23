الصليب الأحمر اللبناني: غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصًا في نطاق ميناء طرابلس

2022/04/23 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق زورق يحمل على متنه عشرات الأشخاص، السبت، في نطاق ميناء طرابلس شمالي لبنان، حسبما أفاد الصليب الأحمر اللبناني.

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