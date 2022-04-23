2022/04/23 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب مصطفى جبار سند، اليوم السبت، طلبا للادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أمير قبائل الدليم، “علي حاتم سليمان”.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب موجهة للادعاء العام وحصلت عليها وكالة ايرث نيوز، انه “لوحظ في الايام السابثة تواجد المدعو (علي حاتم سليمان) في بغداد وهو متهم بقضايا ارهابية خطيرة وصادرة بحقه […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



نائب يوجه طلبا للادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق “علي حاتم سليمان” أولاً على ايرث نيوز.

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