الحشد الشعبي يُنهي التعرض الإرهابي في جرف النصر

2022/04/23 | 23:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / انهت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، التعرض الإرهابي في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “قوات الحشد الشعبي أنهت التعرض الارهابي الفاشل في ناحية جرف النصر شمال محافظة بابل بدحر الارهابيين المهاجمين”.وأضافت، أن “قوة من اللواء 47 في الحشد الشعبي قيادة […]

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