مستشار ألمانيا الأسبق: بوتين مهتم بإنهاء الحرب في أوكرانيا

2022/04/23 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفقا للتقرير، نددد شرودر بالمسؤولين الألمان الذين ينتقدون حاليا جهوده لشراء إمدادات الطاقة الروسية لألمانيا، قائلاً: "لقد وافقوا جميعا على ذلك طوال الثلاثين عاما الماضية".

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